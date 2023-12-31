Українська ІТ Армія зупинила роботу платіжних терміналів Російської Федерації. Найбільший виробник онлайн-кас Евотор не працює ще з учора.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Зазначається, що найбільший російський виробник онлайн-кас Евотор не працює від учора. Тому, спроби росіян безготівково розрахуватися обертається поразкою.
«Новорічний «праймтайм» на Росії став справжнім колапсом. Росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами. Це може завдати серйозних збитків економіці агресора», — йдеться у повідомленні Мінцифри.
Нагадаємо, що Кіберпідрозділи Головного управління розвідки атакували податкову систему Росії, вдалося знищити всю базу даних і її резервні копії.
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
Українська ІТ Армія зупинила роботу платіжних терміналів Російської Федерації. Найбільший виробник онлайн-кас Евотор не працює ще з учора.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Зазначається, що найбільший російський виробник онлайн-кас Евотор не працює від учора. Тому, спроби росіян безготівково розрахуватися обертається поразкою.
«Новорічний «праймтайм» на Росії став справжнім колапсом. Росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами. Це може завдати серйозних збитків економіці агресора», — йдеться у повідомленні Мінцифри.
Нагадаємо, що Кіберпідрозділи Головного управління розвідки атакували податкову систему Росії, вдалося знищити всю базу даних і її резервні копії.