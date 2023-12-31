Українська ІТ Армія зупинила роботу платіжних терміналів Російської Федерації. Найбільший виробник онлайн-кас Евотор не працює ще з учора.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що найбільший російський виробник онлайн-кас Евотор не працює від учора. Тому, спроби росіян безготівково розрахуватися обертається поразкою.

«Новорічний «праймтайм» на Росії став справжнім колапсом. Росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами. Це може завдати серйозних збитків економіці агресора», — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Нагадаємо, що Кіберпідрозділи Головного управління розвідки атакували податкову систему Росії, вдалося знищити всю базу даних і її резервні копії.