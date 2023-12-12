Кіберпідрозділи Головного управління розвідки атакували податкову систему Росії, вдалося знищити всю базу даних і її резервні копії.

Як повідомили в пресслужбі ГУР, Росії не вдасться повністю реанімувати свою податкову систему.

Зазаначається, що під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів фєдєральной налоґовой служби (ФНС РФ), а далі — у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.

Як відомо, внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення.

«Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі ФНС РФ триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі — неможлива», — зазначили в ГУР.

Також українські фахівці у такий же спосіб атакували російську ІТ-компанію Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС РФ.

Повідомляється, що в результаті двох кібератак вдалося повністю ліквідувати конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ — знищена уся база даних та її резервні копії (backup).

«Зв’язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між ФНС РФ та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних)», — йдеться в повідомленні.

У ГУР додали, що фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних держорганів Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період. Крім того, інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України.

Нагадаємо, що 12 грудня, у роботі оператора Kyivstar стався потужний збій. Користувачі заявляють про відсутність зв'язку, інтернету також не працює сайт оператора.

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