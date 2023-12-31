У Польщі загинули троє українців у ДТП, що сталася на кордоні Глівіце та Жерниці.
Про це пише RMF24.
За даними видання, у польській поліції повідомили, що 40-річний водій автомобіля Audi A6 на повороті допустив бокове зіткнення з автомобілем Audi A4, який рухався з зустрічного напрямку, не впорався з керуванням, а потім з'їхав з дороги та врізався в придорожнє дерево.
Зазначається, що троє чоловіків які їхали в даному автомобілі, громадяни України, загинули на місці.
Нагадаємо, що 28 грудня у чорноморському регіоні Туреччини сталася масштабна ДТП, внаслідок якої 10 людей загинули і 59 постраждали. Серед поранених є дві українки.
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У Польщі загинули троє українців у ДТП, що сталася на кордоні Глівіце та Жерниці.
Про це пише RMF24.
За даними видання, у польській поліції повідомили, що 40-річний водій автомобіля Audi A6 на повороті допустив бокове зіткнення з автомобілем Audi A4, який рухався з зустрічного напрямку, не впорався з керуванням, а потім з'їхав з дороги та врізався в придорожнє дерево.
Зазначається, що троє чоловіків які їхали в даному автомобілі, громадяни України, загинули на місці.
Нагадаємо, що 28 грудня у чорноморському регіоні Туреччини сталася масштабна ДТП, внаслідок якої 10 людей загинули і 59 постраждали. Серед поранених є дві українки.