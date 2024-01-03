Руйнування, спричинені землетрусом, у місті Сузу, префектура Ісікава, 2 січня 2024 року

Через землетрус у Японії загинули щонайменше 64 людини. Землетрус магнітудою 7,6, який стався 1 січня, зруйнував будинки на півострові Ното і спричинив пожежі в місті Вадзіма у префектурі Ісікава.

Про це пишуть Kyodo та Xinhua.

Остаточна кількість жертв поки що невідома, оскільки завали та зруйновані дороги перешкоджають рятувальним операціям. Під завалами будинків досі можуть перебувати люди.

Кількість військовослужбовців, які беруть участь у рятувальній операції, хочуть збільшити до 2 000. Оцінити збитки наразі неможливо.

Увечері вівторка та зранку середи регіон сколихнули два повторні підземні поштовхи магнітудою 4,6 і 5,4. Загалом з понеділка в Японії сталося щонайменше 155 землетрусів.

Нагадаємо, через найсильніший з 2014 року землетрус, який стався у ніч проти 19 грудня в китайській провінції Ганьсу, Китай втратив 74,6 мільйони доларів.