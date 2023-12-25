Через найсильніший з 2014 року землетрус, який стався у ніч проти 19 грудня в китайській провінції Ганьсу, Китай втратив 74,6 мільйони доларів.

Про це пише Bloomberg.

Відомо, що від землетрусу магнітудою 6,2 бала загинуло 148 осіб, 781 особа була поранена.

Як зазначають, майже на 49 мільйонів доларів постраждало тваринництво та на більше ніж 14 мільйонів доларів — рослинництво.

Фахівці очікують, що збитки стануть ще більшими і вдарять по економіці найбіднішої китайської провінції Ганьсу.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 19 грудня у китайських провінціях Ганьсу і Цинхай стався землетрус. Загинули 118 людей.