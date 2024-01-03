У середу, 3 січня, вогнеборці гасили пожежу у дачному будинку у селі Зайчівське Миколаївського району. На місці рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Миколаївській області.
Зранку о 07:15, на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що на території садового товариства «Вечірня Зоря» у селі горить двоповерховий дачний будинок.
«Вогнеборці під час проведення розвідки в приміщенні виявили тіло загиблого чоловіка. Пожежу ліквідували о 08:55 на площі 80 квадратних метрів, її причина встановлюється», – повідомили у відомстві.
Причину пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що на Миколаївщині чоловік отримав опіки, коли намагався самостійно загасити пожежу у власному будинку.
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У середу, 3 січня, вогнеборці гасили пожежу у дачному будинку у селі Зайчівське Миколаївського району. На місці рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Миколаївській області.
Зранку о 07:15, на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що на території садового товариства «Вечірня Зоря» у селі горить двоповерховий дачний будинок.
«Вогнеборці під час проведення розвідки в приміщенні виявили тіло загиблого чоловіка. Пожежу ліквідували о 08:55 на площі 80 квадратних метрів, її причина встановлюється», – повідомили у відомстві.
Причину пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що на Миколаївщині чоловік отримав опіки, коли намагався самостійно загасити пожежу у власному будинку.