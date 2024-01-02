Вночі, 2 січня, у Миколаєві загорілася котельня у двоповерховому будинку. Господар самостійно намагався загасити полум'я, через що отримав травми.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Миколаївській області.

«О 00:49 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Миколаєві по вул. Проїзд А загорілась котельня двоповерхового житлового будинку. По прибуттю з'ясовано, що господар намагався самостійно загасити полум'я, в результаті чого отримав опіки», — йдеться в повідомленні.

Як уточнили у Миколаївській міськраді, чоловіка госпіталізували з опіками 2 ступеню. Рятувальники загасили пожежу на площі 20 квадратних метрів. Причина загоряння досі не відома.

У міськраді зазначили, що загалом минулої доби у Миколаєві зареєстрували 4 пожежі.

Нагадаємо, на території Миколаївщини зросла кількість пожеж у житловому секторі, а також травмованих та загиблих громадян внаслідок загорянь.

З початку 2023 року і до 20 грудня на території Миколаївської області зареєстровано 680 пожеж у житловому секторі.