У середу ввечері, 3 січня, російсько-окупаційні війська обстріляли територію міста Снігурівка.
Про вибухи, що пролунали на околиці міста, повідомив керівник Снігурівської МВА Іван Кухта.
За інформацією влади міста, удар був завданий по території одного з підприємств.
Пізніше стало відомо, що прилеглі будинки отримали пошкодження від вибухової хвилі. Через атаку декілька місцевих мешканців отримали травми різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих є неповнолітня дівчинка.
Зараз усім надається медична допомога. Відповідні служби продовжують працювати на місці.
Нагадаємо, ввечері 2 січня російські військові нанесли ракетний удар по Снігурівській громаді.
Раніше на території Миколаївської області протягом 1-2 січня сили української ППО збили три російських дрони «Shahed-131/136».
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У середу ввечері, 3 січня, російсько-окупаційні війська обстріляли територію міста Снігурівка.
Про вибухи, що пролунали на околиці міста, повідомив керівник Снігурівської МВА Іван Кухта.
За інформацією влади міста, удар був завданий по території одного з підприємств.
Пізніше стало відомо, що прилеглі будинки отримали пошкодження від вибухової хвилі. Через атаку декілька місцевих мешканців отримали травми різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих є неповнолітня дівчинка.
Зараз усім надається медична допомога. Відповідні служби продовжують працювати на місці.
Нагадаємо, ввечері 2 січня російські військові нанесли ракетний удар по Снігурівській громаді.
Раніше на території Миколаївської області протягом 1-2 січня сили української ППО збили три російських дрони «Shahed-131/136».