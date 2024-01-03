Увечері, 2 січня, російські військові нанесли ракетний удар по Снігурівській громаді .

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Ракетний обстріл стався о 18:11. Попередньо, поза межами населених пунктів громади. Інформації про постраждалих та руйнування немає.

Крім того, протягом 2 січня ворог вісім разів здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Куцурубської громади. Також ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на території Миколаївської області протягом 1-2 січня сили української ППО збили три російських дрони «Shahed-131/136».