Увечері, 2 січня, російські військові нанесли ракетний удар по Снігурівській громаді .
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Ракетний обстріл стався о 18:11. Попередньо, поза межами населених пунктів громади. Інформації про постраждалих та руйнування немає.
Крім того, протягом 2 січня ворог вісім разів здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Куцурубської громади. Також ніхто не постраждав.
Нагадаємо, на території Миколаївської області протягом 1-2 січня сили української ППО збили три російських дрони «Shahed-131/136».
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Увечері, 2 січня, російські військові нанесли ракетний удар по Снігурівській громаді .
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Ракетний обстріл стався о 18:11. Попередньо, поза межами населених пунктів громади. Інформації про постраждалих та руйнування немає.
Крім того, протягом 2 січня ворог вісім разів здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Куцурубської громади. Також ніхто не постраждав.
Нагадаємо, на території Миколаївської області протягом 1-2 січня сили української ППО збили три російських дрони «Shahed-131/136».