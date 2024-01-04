СБУ викрила на «відкатах» заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства однієї з місцевих громад на Одещині.
Про це повідомили у СБУ України.
Повідомляється, що в обмін на хабар чиновник обіцяв підприємцям перемогу у «будівельному» тендері, який фінансувався з бюджету міста. Сума вигоди становила 10% від загальної вартості підряду.
«У разі відмови платити «відкат», посадовець погрожував створити бізнесменам штучні перешкоди під час розгляду та погодження тендерної документації», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці задокументували факт вимагання грошей за «дозвіл» на проведення ремонту у приміщеннях мобілізаційного відділу міськради. Чиновника затримали під час передачі йому всієї суми хабаря.
Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали матроса, якого викрили на передачі хабара заступнику комбата за переведення у тилову частину.
Також повідомлялося, що працівники ДБР повідомили про підозру адвокатесі з Житомирщини, яка обіцяла фігуранту кримінального провадження за гроші «вирішити питання» з правоохоронцями.
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СБУ викрила на «відкатах» заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства однієї з місцевих громад на Одещині.
Про це повідомили у СБУ України.
Повідомляється, що в обмін на хабар чиновник обіцяв підприємцям перемогу у «будівельному» тендері, який фінансувався з бюджету міста. Сума вигоди становила 10% від загальної вартості підряду.
«У разі відмови платити «відкат», посадовець погрожував створити бізнесменам штучні перешкоди під час розгляду та погодження тендерної документації», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці задокументували факт вимагання грошей за «дозвіл» на проведення ремонту у приміщеннях мобілізаційного відділу міськради. Чиновника затримали під час передачі йому всієї суми хабаря.
Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали матроса, якого викрили на передачі хабара заступнику комбата за переведення у тилову частину.
Також повідомлялося, що працівники ДБР повідомили про підозру адвокатесі з Житомирщини, яка обіцяла фігуранту кримінального провадження за гроші «вирішити питання» з правоохоронцями.