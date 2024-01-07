В місті Ізмаїл в Одеській області в суботу, 6 січня, було виявлено обгорілий труп дівчини.

Про це повідомляє Думская.

За даними ЗМІ, у загиблої дев'ятикласниці були зав'язані очі. На грудній клітці в районі серця слідчі виявили два колоті ножові поранення.

Тіло виявили на березі річки Дунай, поруч були знайдені пляшка від олії, сірники, запальничка, обгорілі фрагменти ковдри та одягу. Пізніше поліція затримала її шкільну подругу, яка зізналася у скоєному вбивстві.

«Поліцейські встановили, що дівчинка перед смертю проводила час зі своєю подругою. Та визнала, що вбила її, помстившись таким чином за дрібні крадіжки, які жертва нібито кілька разів робила в неї вдома. За словами підозрюваної, вона запросила подругу на берег річки, сказала, що приготувала для неї сюрприз, зав'язала їй очі та попросила лягти на розстелену ковдру. Після цього двічі вдарила ножем у серце та підпалила», — повідомляє видання.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Навмисне вбивство).

Нагадаємо, у Миколаєві у мікрорайоні Ліски під час конфлікту чоловік наніс вогнепальні поранення своєму сусідові.