На Миколаївщині у ДТП постраждав 85-річний чоловік. Він потрапив під колеса автівки, коли переходив дорогу у невстановленому місці.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
Зазначається, вчора ввечері, 7 січня, що ДТП сталося близько 16.45 у селі Кінецьпіль Первомайського району 30-річний водій автомобіля ВАЗ-2115 наїхав на 85-річного чоловіка. Через удар пенсіонер отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
Слідчі порушили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини аварії.
Правоохоронці попросили громадян, які стали свідками або мають будь-яку інформацію про обставини події, повідомити її до Первомайського районного відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29 або за телефонами (068) 314-29-49, (063) 128-72-16, (096) 916-05-19, 102.
Нагадаємо, що на Миколаївщині 7 січня внаслідок зіткнення ВАЗ з деревом травмувалися четверо осіб, серед постраждалих є двоє дітей.
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На Миколаївщині у ДТП постраждав 85-річний чоловік. Він потрапив під колеса автівки, коли переходив дорогу у невстановленому місці.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
Зазначається, вчора ввечері, 7 січня, що ДТП сталося близько 16.45 у селі Кінецьпіль Первомайського району 30-річний водій автомобіля ВАЗ-2115 наїхав на 85-річного чоловіка. Через удар пенсіонер отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
Слідчі порушили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини аварії.
Правоохоронці попросили громадян, які стали свідками або мають будь-яку інформацію про обставини події, повідомити її до Первомайського районного відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29 або за телефонами (068) 314-29-49, (063) 128-72-16, (096) 916-05-19, 102.
Нагадаємо, що на Миколаївщині 7 січня внаслідок зіткнення ВАЗ з деревом травмувалися четверо осіб, серед постраждалих є двоє дітей.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|