Автомобіль, який збив 85-річного чоловіка. Фото: ГУ Нацполіції у Миколаївській області

На Миколаївщині у ДТП постраждав 85-річний чоловік. Він потрапив під колеса автівки, коли переходив дорогу у невстановленому місці.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Швидка на місці ДТП. Фото: ГУ Нацполіції у Миколївський області

Зазначається, вчора ввечері, 7 січня, що ДТП сталося близько 16.45 у селі Кінецьпіль Первомайського району 30-річний водій автомобіля ВАЗ-2115 наїхав на 85-річного чоловіка. Через удар пенсіонер отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.

Слідчі порушили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини аварії.

Правоохоронці попросили громадян, які стали свідками або мають будь-яку інформацію про обставини події, повідомити її до Первомайського районного відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29 або за телефонами (068) 314-29-49, (063) 128-72-16, (096) 916-05-19, 102.

Нагадаємо, що на Миколаївщині 7 січня внаслідок зіткнення ВАЗ з деревом травмувалися четверо осіб, серед постраждалих є двоє дітей.