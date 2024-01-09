Протягом поточного року, через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, на Миколаївщині виникло пʼять пожеж.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
«Як свідчить щорічна статистика, чим холодніше стає на вулиці, тим більше виникає пожеж у житловому секторі, в тому числі через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Так і в поточному році на Миколаївщині підтверджується ця закономірність», — зазначили в ДСНС.
Повідомляється, що з початку року в області виникло 24 пожежі, 14 з яких в житловому секторі. На пожежах загинуло двоє людей, ще один травмувався.
За даними вогнеборців, вчора, 8 січня, через пічне опалення в Очакові виникли два епізоди займання в житлі.
Раніше ДСНС повідомляли, що на території Миколаївщини зросла кількість пожеж у житловому секторі, а також травмованих та загиблих громадян внаслідок загорянь.
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Протягом поточного року, через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, на Миколаївщині виникло пʼять пожеж.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
«Як свідчить щорічна статистика, чим холодніше стає на вулиці, тим більше виникає пожеж у житловому секторі, в тому числі через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Так і в поточному році на Миколаївщині підтверджується ця закономірність», — зазначили в ДСНС.
Повідомляється, що з початку року в області виникло 24 пожежі, 14 з яких в житловому секторі. На пожежах загинуло двоє людей, ще один травмувався.
За даними вогнеборців, вчора, 8 січня, через пічне опалення в Очакові виникли два епізоди займання в житлі.
Раніше ДСНС повідомляли, що на території Миколаївщини зросла кількість пожеж у житловому секторі, а також травмованих та загиблих громадян внаслідок загорянь.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|