Ілюстративне фото пічного опалення

Протягом поточного року, через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, на Миколаївщині виникло пʼять пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

«Як свідчить щорічна статистика, чим холодніше стає на вулиці, тим більше виникає пожеж у житловому секторі, в тому числі через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Так і в поточному році на Миколаївщині підтверджується ця закономірність», — зазначили в ДСНС.

Повідомляється, що з початку року в області виникло 24 пожежі, 14 з яких в житловому секторі. На пожежах загинуло двоє людей, ще один травмувався.

За даними вогнеборців, вчора, 8 січня, через пічне опалення в Очакові виникли два епізоди займання в житлі.

Раніше ДСНС повідомляли, що на території Миколаївщини зросла кількість пожеж у житловому секторі, а також травмованих та загиблих громадян внаслідок загорянь.