Мовний омбудсмен Тарас Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь ухвалив рішення накласти адміністративний штраф на київського таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою.

Про це йдеться у заяві пресслужби омбудсмена.

Зазначається, що таксист повинен сплатити до міського бюджету штраф у розмірі 3400 грн.

«Штраф ще не сплачений, але хочу підтвердити, що по кожному з таких фактів ми проводимо претензійну роботу і якщо факти підтверджуються, ми використовуємо весь арсенал (покарання — ред.) Кодексу про адміністративні правопорушення», – повідомив Тарас Кремінь.

Він додає, що протягом 2023 року до відомства надійшла рекордна кількість повідомлень про порушення мовного закону.

«За 2023 рік ми отримали 3692 звернення і це на 30% більше ніж у 2022», – додав мовний омбудсмен.

Нагадаємо, що у липні 2022 року Тарас Кремінь в одному з інтерв'ю розповідав про те, що деякі посадовці в умовах війни продовжують порушувати закон про державну мову України. Серед них був й голова Миколаївської військових адміністрацій Віталій Кім.

Як відомо, депутати Миколаївської міськради 23 лютого депутати підтримали міську програму «Розвитку і функціонування української мови» на 2023-2025 роки. Міська програма включатиме питання, що стосуються освіти, культури, а також діяльності окремих підрозділів Миколаївської міської ради.

Раніше повідомлялося, що мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що в Україні не залишилось державних службовців які б розмовляли російською мовою, тим паче під час війни

До того ж Тарас Кремінь ухвалив рішення накласти адміністративний штраф на вчительку математики однієї зі шкіл Дніпра, яка під час онлайн-уроку користувалася російською мовою.