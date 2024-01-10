У Миколаївській області судитимуть колишню провідну спеціалістку державної виконавчої служби Баштанського району.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

У період з 2019 по травень 2023 року колишня провідна спеціалістка державної виконавчої служби для погашення особистих боргів підробляла платіжні доручення та перераховувала гроші з рахунків виконавчої служби на рахунки фізичних та юридичних осіб, які не є сторонами виконавчих проваджень. Загалом фігурантка розтратила понад 4 465 000 гривень.

За погодженням із прокуратурою, слідчі поліції повідомили фігурантці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених:

частина 5 статті 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах»;

частина 2 статті 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки»;

частина 2 статті 200 КК України «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення»;

частина 2 статті 209 КК України «Легалізація майна, отриманого злочинним шляхом».

Наразі досудове розслідування слідчі завершили та направили обвинувальний акт до прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

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