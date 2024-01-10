У Миколаївській області судитимуть колишню провідну спеціалістку державної виконавчої служби Баштанського району.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
У період з 2019 по травень 2023 року колишня провідна спеціалістка державної виконавчої служби для погашення особистих боргів підробляла платіжні доручення та перераховувала гроші з рахунків виконавчої служби на рахунки фізичних та юридичних осіб, які не є сторонами виконавчих проваджень. Загалом фігурантка розтратила понад 4 465 000 гривень.
За погодженням із прокуратурою, слідчі поліції повідомили фігурантці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених:
Наразі досудове розслідування слідчі завершили та направили обвинувальний акт до прокуратури.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.
Нагадаємо, що колишню заступницю голови Київської міської державної адміністрації Ірену Кільчицьку судитимуть за обвинуваченням у шахрайстві.
Також повідомляється, що бухгалтеру одного із медичних закладів міста Первомайська повідомили про підозру за надмірне витрачання коштів з рахунку медичного закладу на суму понад 1,7 мільйона гривень.
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У Миколаївській області судитимуть колишню провідну спеціалістку державної виконавчої служби Баштанського району.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
У період з 2019 по травень 2023 року колишня провідна спеціалістка державної виконавчої служби для погашення особистих боргів підробляла платіжні доручення та перераховувала гроші з рахунків виконавчої служби на рахунки фізичних та юридичних осіб, які не є сторонами виконавчих проваджень. Загалом фігурантка розтратила понад 4 465 000 гривень.
За погодженням із прокуратурою, слідчі поліції повідомили фігурантці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених:
Наразі досудове розслідування слідчі завершили та направили обвинувальний акт до прокуратури.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.
Нагадаємо, що колишню заступницю голови Київської міської державної адміністрації Ірену Кільчицьку судитимуть за обвинуваченням у шахрайстві.
Також повідомляється, що бухгалтеру одного із медичних закладів міста Первомайська повідомили про підозру за надмірне витрачання коштів з рахунку медичного закладу на суму понад 1,7 мільйона гривень.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|