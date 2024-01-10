За минулу добу, 9 січня, російська армія знову атакувала Херсонську область. В результаті атаки — двоє цивільних людей загинули.
По Херсону ворог випустив 11 снарядів, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу окупанти здійснили 73 обстріли Херсонської області, випустивши 374 снаряди з мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків та БпЛА. Також здійснили ракетний удар, застосувавши балістику.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі; банківську установу, завод, навчальний заклад та адмінбудівлю в Херсоні», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 9 січня, російські війська обстріляли одну з громад Миколаївської області.
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За минулу добу, 9 січня, російська армія знову атакувала Херсонську область. В результаті атаки — двоє цивільних людей загинули.
По Херсону ворог випустив 11 снарядів, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу окупанти здійснили 73 обстріли Херсонської області, випустивши 374 снаряди з мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків та БпЛА. Також здійснили ракетний удар, застосувавши балістику.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі; банківську установу, завод, навчальний заклад та адмінбудівлю в Херсоні», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 9 січня, російські війська обстріляли одну з громад Миколаївської області.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|