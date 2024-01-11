Савіано Абреу. Фото: Укрінформ.

За минулий рік понад 50 разів автоколони з гуманітарною допомогою від ООН потрапляли під обстріли росіян.

Про це повідомив речник Управління ООН з координації гуманітарних справ Савіано Абреу в інтерв’ю Укрінформу.

«Здебільшого були удари по наших складах через невибіркові атаки з боку Російської Федерації. Автоколони з гуманітарною допомогою потрапляли під обстріли. Пару місяців тому конвой ООН, що їхав у Запорізьку область, потрапив під обстріл. Наші вантажівки та запаси були пошкоджені», — розповів він.

Також Савіано Абреу розповів, що від обстрілів росіян постраждало багато неурядових організацій, які співпрацюють з ООН, а на Херсонщині були зруйновані п’ять складів неурядових організацій — чотирьох місцевих організацій та однієї міжнародної.

«Склади були спалені вщент разом із життєво важливою допомогою для людей, що вкрай потребують підтримки через щоденні атаки. Вони не можуть засівати поля через забруднення мінами, системи водопостачання зруйновані, а електроенергія та газ є реальністю не для всіх. Це та підтримка, яку ми могли б їм надати», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Словаччини заявило про рішення уряду відправити до України нову партію гуманітарної допомоги на суму 203 492 євро на зимовий період.

Також повідомлялося, що за рік гуманітарна допомога різним країнам світу від Європейского Союзу сягнула 2,4 мільярди євро.