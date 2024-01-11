Пожежа у приватному будинку. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області У Миколаївській області 10 січня та в ніч на 11 січня рятувальники тричі залучались на ліквідацію пожеж.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Миколаївські вогнеборці ліквідують наслідки пожежі. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що 10 січня, о 17:49 у селі Осетрівка Чорноморської територіальної громади Миколаївського району загорілось перекриття житлового будинку. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось вберегти будинок від повного знищення. Пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів, попередня причина її виникнення — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Загасивши дану пожежу, вогнеборці майже одразу виїхали до села Прибузьке Куцурубської територіальної громади, де з невстановленої причини загорілась дерев'яна літня кухня. Рятувальники загасили полум'я та не допустили його перекидання на поруч розташований житловий будинок.

Під ранок 11 січня, о 05:03, на спецлінію 101 надійшло повідомлення, що у селі Павлівка Снігурівської територіальної громади Баштанського району горить гараж на території приватного домоволодіння. Вогнеборці загасили пожежу на площі 80 квадратних метрів, причина її виникнення наразі встановлюється.

Постраждалих та травмованих немає.

Всього до гасіння залучалось дві одиниці техніки та 9 чоловік особового складу ДСНС. Також на місцях працювали правоохоронці.

Нагадаємо, що на Миколаївщині протягом минулої доби, 9 січня, зареєстровано шість пожеж у житловому секторі, в одному з епізодів постраждав 48-річний чоловік.