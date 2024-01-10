Рятувальник гасить пожежу, Миколаїв. Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

На Миколаївщині протягом минулої доби, 9 січня, зареєстровано шість пожеж у житловому секторі, в одному з епізодів постраждав 48-річний чоловік.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Миколаївські рятувальники гасять пожежу. Фото: ГУ ДСНС України в Миколаївській області

Зазначається що, вранці 9 січня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Стадіонній у селі Новоєгорівка Баштанської територіальної громади Баштанського району горить покрівля житлового будинку.

На момент виникнення займання в помешканні знаходився господар. Його дружина, яка й виявила загоряння, розбудила чоловіка та допомогла йому вийти на подвір'я. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння.

Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 30 квадратних метрів. Наразі її причина встановлюється.

Також 9 січня зареєстровано дві пожежі, які спричинило порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Стались вони у Кривоозерській територіальній громаді Первомайського району, у селі Курячі Лози та селі Мазурове.

Інші три пожежі виникли у селі Кам'яний Міст Кам'яномостівської територіальної громади Первомайського району, у селі Вознесенське Бузької територіальної громади Вознесенського району, селі Мурахівка Березнегуватської територіальної громади Баштанського району, їх причини встановлюються.

Загалом протягом доби для ліквідації пожеж залучались понад 20 вогнеборців, сім одиниць спецтехніки ДСНС. Завдяки своєчасно вжитим заходам від вогню рятувальники вберегли чотири житлові будинки, шість господарчих споруд, одну літню кухню та одну корову, яку довелось виводити із поруч розташованого з осередком пожежі сараю.

Нагадаємо, нещодавно у місті Очаків спалахнула господарська споруда на території приватного домоволодіння.

Раніше повідомлялося, що 25 грудня, сталася пожежа житлового будинку по проспекту Центральному у центрі Миколаєва.