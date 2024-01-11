На румунському курорті здетонувала морська міна, фото з відкритих джерел

Країни-члени НАТО Туреччина, Румунія і Болгарія створюють коаліцію для пошуку та знешкодження мін у Чорному морі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що меморандум про взаєморозуміння має підписати сьогодні Стамбул, що стане першою великою спільною акцією чорноморських країн з того часу, як президент РФ Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Ініціатива, яку очолює Стамбул, покликана знешкодити міни, що дрейфують у певні райони Чорного моря внаслідок майже дворічного вторгнення Росії в Україну.

Як зазначає Bloomberg, вторинним мотивом є виключення інших членів НАТО із зусиль безпеки, включаючи США та Великобританію, щоб уникнути ескалації напруженості в регіоні.

Україна та РФ є великими виробниками зерна, і війна дедалі більше загрожує безпечному проходженню вантажів. Проте з середини вересня Україна перевезла через свій Чорноморський коридор 15 мільйонів тонн вантажів, переважно харчову продукцію, оскільки скорочення фінансової допомоги з боку союзників робить для країни ще більш важливим забезпечення доставлення своїх товарів на світові ринки.

Значні постачання також потрібні для того, щоб експортувати більший, ніж очікувалося, урожай минулого року.

Видання додає, що хоча всі три країни коаліції є союзниками НАТО, ініціатива не вважається операцією НАТО як такої. Туреччина виступає проти присутності військово-морських сил у Чорному морі інших країн НАТО, включаючи США, стверджуючи, що вони можуть посилити напруженість у регіоні.

Нагадаємо, колишній посол України в Лондоні Вадим Пристайко стверджує, що Велика Британія є однією з країн, які за умов «катастрофічного розвитку війни» в Україні можуть направити туди свої збройні сили.