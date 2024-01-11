Коригувальниця, яка «зливала» дислокацію ЗСУ. Фото:СБУ

Служба безпеки України затримала ще одну агентку «ФСБ», яка щодня проїжджала до 100 кілометрів, щоб виявити позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар'їнки.

Про це заявила пресслужба СБУ.

Скриншоти листування фігурантки. Фото: СБУ

Зазначається, що 33-річну жительку Новогродівки у жовтні 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. У поле зору спецслужб РФ жінка потрапила через свою антиукраїнську активність у соцмережах.

За словами слідчих, що в зоні особливої уваги фігурантки були місця базування підрозділів ЗСУ, які залучені до бойових операцій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Для збору інформації вона самостійно об’їжджала населені пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селидового, Новогродівки та Михайлівки.

Для фіксації позицій українських військ зловмисниця могла проїхати громадським транспортом до 100 км поблизу передової за день, підкреслили в СБУ.

Для комунікації з ФСБ вона використовувала анонімний чат у месенджері, а відомості передавала у вигляді текстових повідомлень та позначок на електронних картах. За виконані завдання отримувала від російського куратора грошову «винагороду» на банківську картку.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування власних бойових операцій, зокрема ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ на східному фронті. Але завдяки оперативному реагуванню вдалося убезпечити позиції та маршрути пересування підрозділів ЗСУ.

Співробітники СБУ викрили російську агентку, задокументували її злочинні дії і затримали у власному помешканні. У неї вилучили мобільний телефон, який жінка використовувала для листування з ФСБ та фіксації українських об’єктів.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За це зловмисниці загрожує довічне ув’язнення. Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканку Одеси, яка отримувала гроші від росіян за координати перебування військовослужбовців ЗСУ в Одесі та Миколаєві.

Раніше повідомлялось, Служба безпеки затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари росіянпо звільненому Херсону.