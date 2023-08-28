Служба безпеки затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари росіян по звільненому Херсону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як з'ясувалося, у серпні жінка передавала РФ геолокації Сил оборони. Вона відстежувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість та наявність військової техніки.

За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту з «Граду» та запускали дрони-камікадзе.

Всю зібрану розвідінформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скріншотів карт з позначками об'єктів.

За даними слідства, фігуранткою є місцева мешканка, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона. Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських сайтах та порталах, де вона залишала антиукраїнські коментарі.

Жінці повідомили про підозру у державній зраді, вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканку Одеси, яка отримувала гроші від росіян за координати перебування військовослужбовців ЗСУ в Одесі та Миколаєві.