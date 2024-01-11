Фрегат «Гетьман Сагайдачний», фото з відкритих джерел

Фрегат «Гетьман Сагайдачний», затоплений в порту Миколаєва, не був придатний ні для бойових дій, ні для перебазування через те, що на початок повномасштабного вторгнення на ньому почалися ремонтно-модернізаційні роботи.

Про це в інтервʼю «Українській правді» розповів командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

За словами командувача, на флагмані, який перебував на ремонті на судноремонтному заводі «Нібулон», не було енергетики, а всі дизельгенератори підлягали повній замін.

«Ішов ремонт турбін, все озброєння так само було не в ладу. Як військовий корабель, який міг би брати участь у відбитті агресії, він на той момент не був спроможний взагалі. Тому командиром корабля було прийняте розумне рішення, на мій погляд. Це прописано в положенні «Про корабельну службу»: корабель не повинен дістатися ворогу. А на той момент ворог дуже швидко просувався через Херсонську область, вже обійшов Херсон, був на підступах до Миколаєва», — пояснив Олексій Неїжпапа.

Це був єдиний військовий корабель, який постраждав у перші дні війни, інші — були розосереджені, додав Олексій Неїжпапа.

«Частина кораблів була в морі, частина знаходилася в інших пунктах базування, нештатних, як кажуть: на цивільних причалах або інших об'єктах. Але більшість кораблів знаходилася в морі. Тому в перші дні війни жоден військовий корабель не постраждав після масованих ударів противника, всі вони були розосереджені», — розповів командувач.

Нагадаємо, про підтоплення «Гетьмана Сагайдачного» стало відомо 4 березня 2022 року.

Фрегат «Гетьмана Сагайдачного» проєкту 11351 (шифр «Нерей») спустили на воду 30 років тому, в місті Керч у 1992 році. На службі в національному флоті він із 1993 року. За цей час брав участь у численних антитерористичних й антипіратських операціях.