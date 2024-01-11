У четвер, 11 січня, армія РФ обстріляла Іванівку Херсонської області, внаслідок чого знищено житловий будинок.
Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, з-під завалів дістали тіло чоловіка.
«Росіяни вбили жителя Іванівки. Унаслідок ворожих обстрілів у населеному пункті знищено один із житлових будинків. З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Наразі його особу встановлюють», — йдеться в повідомленні.
Також Олександр Прокудін повідомляв, що за минулу добу росіяни 108 разів обстріляли Херсонську область, поранивши трьох цивільних.
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У четвер, 11 січня, армія РФ обстріляла Іванівку Херсонської області, внаслідок чого знищено житловий будинок.
Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, з-під завалів дістали тіло чоловіка.
«Росіяни вбили жителя Іванівки. Унаслідок ворожих обстрілів у населеному пункті знищено один із житлових будинків. З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Наразі його особу встановлюють», — йдеться в повідомленні.
Також Олександр Прокудін повідомляв, що за минулу добу росіяни 108 разів обстріляли Херсонську область, поранивши трьох цивільних.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
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Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|