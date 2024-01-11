Російські окупанти за минулу добу 108 разів обстріляли Херсонську область, поранивши трьох цивільних.
Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що за добу росіяни випустили по регіону 482 снаряди з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків і безпілотників.
«Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області», — написав Олександр Прокудін.
Нагадаємо, що в середу, 10 січня, російські війська тричі вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.
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Російські окупанти за минулу добу 108 разів обстріляли Херсонську область, поранивши трьох цивільних.
Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що за добу росіяни випустили по регіону 482 снаряди з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків і безпілотників.
«Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області», — написав Олександр Прокудін.
Нагадаємо, що в середу, 10 січня, російські війська тричі вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|