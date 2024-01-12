Російські війська за добу випустили 310 снарядів по Херсонській області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 310 снарядів із мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БПЛА. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення», — йдеться у повідомленні.
Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.
Нагадаємо що війська РФ вчора, 11 січня двічі обстріляли територію Миколаївської області.
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Російські війська за добу випустили 310 снарядів по Херсонській області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 310 снарядів із мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БПЛА. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення», — йдеться у повідомленні.
Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.
Нагадаємо що війська РФ вчора, 11 січня двічі обстріляли територію Миколаївської області.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|