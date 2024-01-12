Обстріли у Миколаївській області.Фото: «НикВести»

Війська РФ вчора, 11 січня двічі обстріляли територію Миколаївської області.

Постраждалих немає, йдеться в повідомленні Миколаївської ОВА.

Учора, 11 січня, о 15:01 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Також вночі, 11 січня, о 23:19 ворог завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії Очакова.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.