Польські митники виявили в українки контрабандне коштовне каміння. У її багажі виявили діаманти вартістю 14,4 мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Палати податкової адміністрації у Варшаві.

У варшавському аеропорту в українки вилучили діаманти вартістю 14 млн гривень, фото з відкритих джерел

«Громадянка України прибула з Вірменії та мала продовжити свою подорож до Бельгії. У її ручній поклажі знайшли дорогоцінне каміння – діаманти. Це був її єдиний багаж. Їхня загальна вага становила майже 670 каратів або 134 г. Мандрівниця надала рахунки-фактури, що підтверджували купівлю діамантів», – повідомили на сторінці Польської податкової адміністрації.

Співробітники митниці направили її на огляд і знайшли діаманти вартістю понад 1,5 млн злотих. Українка пред'явила правоохоронцям рахунки-фактури, що підтверджують купівлю каменів.

Відомо, що якби дорогоцінне каміння продали в Польщі, бюджет країни міг втратити понад 350 тисяч злотих. Тепер жінці загрожує штраф.



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