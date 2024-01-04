Працівники Держприкордонслужби України (ДПСУ) зупинили на кордоні «молодят» через підозру в укладанні фіктивного шлюбу.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«Молодята» обрали для виїзду у Польщу пункт пропуску «Краківець». Там вони надали свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки як підставу для виїзду.

«Аби виїхати за кордон, 44-річний чоловік заключив фіктивний шлюб з 57-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи», — йдеться у повідомленні.

Втім, під час додаткової перевірки «подружжя» визнало, що шлюб уклали за розрахунком.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Раніше повідомлялось про те, що на Одещині оперативники прикордонного загону викрили канал нелегального виїзду чоловіків за межі України: шахрайська схема ґрунтувалась на укладанні фіктивних шлюбів.