Працівники Держприкордонслужби України (ДПСУ) зупинили на кордоні «молодят» через підозру в укладанні фіктивного шлюбу.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
«Молодята» обрали для виїзду у Польщу пункт пропуску «Краківець». Там вони надали свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки як підставу для виїзду.
«Аби виїхати за кордон, 44-річний чоловік заключив фіктивний шлюб з 57-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи», — йдеться у повідомленні.
Втім, під час додаткової перевірки «подружжя» визнало, що шлюб уклали за розрахунком.
Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».
Раніше повідомлялось про те, що на Одещині оперативники прикордонного загону викрили канал нелегального виїзду чоловіків за межі України: шахрайська схема ґрунтувалась на укладанні фіктивних шлюбів.
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
Працівники Держприкордонслужби України (ДПСУ) зупинили на кордоні «молодят» через підозру в укладанні фіктивного шлюбу.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
«Молодята» обрали для виїзду у Польщу пункт пропуску «Краківець». Там вони надали свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки як підставу для виїзду.
«Аби виїхати за кордон, 44-річний чоловік заключив фіктивний шлюб з 57-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи», — йдеться у повідомленні.
Втім, під час додаткової перевірки «подружжя» визнало, що шлюб уклали за розрахунком.
Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».
Раніше повідомлялось про те, що на Одещині оперативники прикордонного загону викрили канал нелегального виїзду чоловіків за межі України: шахрайська схема ґрунтувалась на укладанні фіктивних шлюбів.