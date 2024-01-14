У Баштанському районі через падіння уламків збитої ворожої ракети загорівся житловий будинок.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що сьогодні вранці ворог знов атакував Україну ракетами. Засоби повітряного нападу фіксувались у багатьох регіонах, в тому числі й на Миколаївщині.
В результаті збиття ворожої ракети у Баштанському районі, уламки впали в межах житлового сектору, загорівся одноповерховий житловий будинок.
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу площею 30 квадратних метрів.
Нагадаємо, що на Миколаївщині в результаті збиття ворожої ракети уламки впали в межах житлового сектору, загорівся одноповерховий житловий будинок.
У Баштанському районі через падіння уламків збитої ворожої ракети загорівся житловий будинок.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що сьогодні вранці ворог знов атакував Україну ракетами. Засоби повітряного нападу фіксувались у багатьох регіонах, в тому числі й на Миколаївщині.
В результаті збиття ворожої ракети у Баштанському районі, уламки впали в межах житлового сектору, загорівся одноповерховий житловий будинок.
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу площею 30 квадратних метрів.
Нагадаємо, що на Миколаївщині в результаті збиття ворожої ракети уламки впали в межах житлового сектору, загорівся одноповерховий житловий будинок.