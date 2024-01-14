Рятувальники загасили пожежу житлового будинку у центрі Миколаєва, 25 грудня, 2023 року. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Протягом минулої доби у Миколаївській області виникли три пожежі у житловому секторі, у двох випадках причинами загорянь стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей.

Про це йдеться у зведенні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що перший випадок трапився у селищі міського типу Єланець Вознесенського району. Рятувальникам зателефонувала жінка і повідомила про задимлення. Вогнеборці загасили пожежу на площі 14 квадратних метрів.

Другий випадок виник у селі Троїцьке Новоодеської громади Миколаївського району. Пожежа площею 10 квадратних метрів швидко ліквідували.

Вже 14 січня о 01:25 повідомили про ще одну пожежу, що виникла у селі Грушівка Первомайської ТМ Первомайського району. Загорівся гараж та покрівля житлового будинку. Злагодженими діями пожежники врятували від знищення житловий будинок та поряд розташовану літню кухню. Площа пожежі становила 48 кв. м. Причина її наразі встановлюється.

Нагадаємо, що в Миколаївській області за минулу добу зареєстровано чотири пожежі, в одній з них загинув чоловік.