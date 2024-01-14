Гасіння пожежі з ТРЦ «Космополит». Фото: ДСНС у Київської області

Правоохоронці Києва розслідують кримінальне провадження за фактом пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу у Солом’янському районі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазаначається, що провадження розпочато за фактом умисного знищення або пошкодження майна.

Під час огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, встановлено, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив семирічний хлопчик - відвідувач парку розваг.

Батьки разом з дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для дачі показів. За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу - умисне знищення або пошкодження майна.

Нагадаємо, що нещодавно на Київщині правоохоронці затримали групу зловмисників, які підпалювали об'єкти на залізниці. Вони отримували замовлення від невідомої людини з соцмереж.