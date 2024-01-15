В Ісландії після початку виверження вулкана з'являються нові тріщини, крізь які проступає лава. У неділю лава дісталася міста Гріндавіка, кілька будинків загорілися.

Про це повідомляє RÚV.

Вулкан вивергає лаву та дим під час виверження на півострові Рейк’янес, Ісландія, 14 січня 2024 р. Фото: Reuters

За інформацією мовника, людей евакуювали з міста вночі напередодні виверження. На момент евакуації вчора ввечері в місті було близько 200 людей. У прилеглій зоні дуже високий ризик, там нема нікого, крім рятувальників.

«Ніхто не в'їжджає до Гріндавіка, але варто повторити, що ніхто не повинен пробиратися до міста. У рятувальників і так роботи вистачає», —сказав Ульфар Лудвікссон, начальник поліції Судурнес.

Президент Ісландії Ґудні Йоханнессон заявив у неділю, що інфраструктура може бути під загрозою, але життя людей у безпеці.

На початку виверження на підході до Гріндавіка розпочали роботи зі створення бар’єрів із землі та каміння, що мали стати перепонами для лави на шляху до міста. Однак сьогодні лава все ж дісталася Гріндавіка, на її шляху загорівся спершу один, а тоді й другий будинок, перед цим у місті відключили електрику й воду.

Нагадаємо, що нещодавно в Індонезії, на острові Суматра, у неділю, 3 грудня, почалося виверження вулкана Марапі, який викинув стовп диму на висоту трьох кілометрів.