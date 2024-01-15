В РФ заявили, що в ніч на 15 січня засоби протиповітряної оборони збили три українські ракети «Точка-У».
Про це йдеться у повідомленні міноборони Росії.
«Черговими засобами ППО три ракети ТРК «Точка-У» було знищено над Курською областю», – повідомили росіяни.
Перед цим місцеві пабліки повідомляли про вибухи в Курську. Зазначалося, що в місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.
Представники Збройних сил України поки не коментували повідомлення про ракетні удари по території РФ.
Нагадаємо, у Росії 9 січня заявили про атаку дронів. Безпілотники нібито вдарили по нафтобазі у місті Орел, а також «Ореленерго».
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В РФ заявили, що в ніч на 15 січня засоби протиповітряної оборони збили три українські ракети «Точка-У».
Про це йдеться у повідомленні міноборони Росії.
«Черговими засобами ППО три ракети ТРК «Точка-У» було знищено над Курською областю», – повідомили росіяни.
Перед цим місцеві пабліки повідомляли про вибухи в Курську. Зазначалося, що в місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.
Представники Збройних сил України поки не коментували повідомлення про ракетні удари по території РФ.
Нагадаємо, у Росії 9 січня заявили про атаку дронів. Безпілотники нібито вдарили по нафтобазі у місті Орел, а також «Ореленерго».