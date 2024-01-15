У Миколаївській області вночі 15 січня внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій легковика.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

На Миколаївщині зіткнулися тягач та легковик. Фото: поліція у Миколаївській області На Миколаївщині зіткнулися тягач та легковик. Фото: поліція у Миколаївській області

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Chery E5, під керуванням 48-річного водія, та вантажного тягача MAN у зʼєднанні з напівпричепом, за кермом якого перебував 34-річний чоловік, сталась приблизно о 01:00 на автодорозі «Дніпро-Миколаїв» між населеними пунктами Казанка та Новий Буг Баштанського району.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Керманич вантажного тягача від госпіталізації відмовився.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого»). Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

«Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами +380 68 32 74 414, 102», — звернулися у поліції.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 січня, на трасі М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» сталась аварія за участі легкового автомобіля та позашляховика, в якому загинув водій.