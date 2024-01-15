В Одесі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жителя Подільського району. Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням знайшли біля його будинку в місті Балта.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, загиблого, який займався виготовленням ключів, по домофону викликав на вулицю невідомий чоловік нібито, щоб зробити замовлення. А вже через декілька хвилин сусіди сповістили дружину і поліцейських про те, що він мертвий. Його виявили зі слідами насильницької смерті та вилучили гільзи від вогнепальної зброї.

Переглянувши записи з камер відеоспостереження, обійшовши та опитавши містян, правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився співмістянин убитого. Чоловіка розшукали в Одесі, куди він відразу втік.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК України. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

До ЄРДР внесені відомості за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, в Одесі військовий взяв у заручники жінку з 13-річною дитиною. За даними ЗМІ, нападник був у стані наркотичного спʼяніння.