В Одесі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жителя Подільського району. Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням знайшли біля його будинку в місті Балта.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За даними правоохоронців, загиблого, який займався виготовленням ключів, по домофону викликав на вулицю невідомий чоловік нібито, щоб зробити замовлення. А вже через декілька хвилин сусіди сповістили дружину і поліцейських про те, що він мертвий. Його виявили зі слідами насильницької смерті та вилучили гільзи від вогнепальної зброї.
Переглянувши записи з камер відеоспостереження, обійшовши та опитавши містян, правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився співмістянин убитого. Чоловіка розшукали в Одесі, куди він відразу втік.
Підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК України. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
До ЄРДР внесені відомості за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) КК України.
Нагадаємо, в Одесі військовий взяв у заручники жінку з 13-річною дитиною. За даними ЗМІ, нападник був у стані наркотичного спʼяніння.
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В Одесі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жителя Подільського району. Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням знайшли біля його будинку в місті Балта.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За даними правоохоронців, загиблого, який займався виготовленням ключів, по домофону викликав на вулицю невідомий чоловік нібито, щоб зробити замовлення. А вже через декілька хвилин сусіди сповістили дружину і поліцейських про те, що він мертвий. Його виявили зі слідами насильницької смерті та вилучили гільзи від вогнепальної зброї.
Переглянувши записи з камер відеоспостереження, обійшовши та опитавши містян, правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився співмістянин убитого. Чоловіка розшукали в Одесі, куди він відразу втік.
Підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК України. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
До ЄРДР внесені відомості за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) КК України.
Нагадаємо, в Одесі військовий взяв у заручники жінку з 13-річною дитиною. За даними ЗМІ, нападник був у стані наркотичного спʼяніння.