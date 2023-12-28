В Одесі військовий взяв у заручники жінку з 13-річною дитиною. За даними ЗМІ, нападник був у стані наркотичного сп'яніння.

Про це пише видання «Думська».

Інцидент трапився у квартирі п'ятиповерхівки на вулиці Івана та Юрія Лип. Жителів під'їзду довелося евакуювати.

На місці події працювали рятувальники, спецпризначенці з поліції, які звільнили заручників, представники військової служби правопорядку, медики тощо.

Нападника вдалося вивести з будівлі, його посадили в карету швидкої допомоги.

За даними видання, чоловік був у стані наркотичного сп'яніння та озброєний.

Наразі правоохоронці офіційно не коментували цей інцидент.

Нагадаємо, що у Миколаївській області 46-річній жінці повідомлено про підозру у скоєнні замаху на вбивство свого співмешканця. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.