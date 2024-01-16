Поліція затримала жителя Миколаївщини, який викрав на роботі джип та потрапив в ДТП. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

У Вінниці правоохоронці затримали 23-річного підозрюваного у викраденні автомобіля Nissan Navara на Миколаївщині.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Позашляховик викрали вночі 14 січня, він перебував на території підприємства у селі Курячі Лози Кривоозерської громади.

За словами правоохоронців, що до викрадення авто причетний найманий робітник власника підприємства. Також слідчі отримали інформацію від колег з Вінниччини, що викрадене авто виявили покинутим після ДТП. Машина була у кюветі неподалік дороги.

Оперуповноважені відділення № 3 Первомайського райвідділу разом із вінницькими інспекторами сектору реагування патрульної поліції затримали фігуранта у Вінниці та доставили його на Миколаївщину.

Свій вчинок затриманий пояснив бажанням з’їздити до своєї дівчини на Вінниччину. На викраденому автомобілі молодик проїхав близько 200 кілометрів, потрапив у автопригоду, залишив позашляховик у кюветі та зник.

Йому загрожує позбавлення волі до восьми років. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, що у Миколаївській області вночі 15 січня внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій легковика.