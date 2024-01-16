У Вінниці правоохоронці затримали 23-річного підозрюваного у викраденні автомобіля Nissan Navara на Миколаївщині.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
Позашляховик викрали вночі 14 січня, він перебував на території підприємства у селі Курячі Лози Кривоозерської громади.
За словами правоохоронців, що до викрадення авто причетний найманий робітник власника підприємства. Також слідчі отримали інформацію від колег з Вінниччини, що викрадене авто виявили покинутим після ДТП. Машина була у кюветі неподалік дороги.
Оперуповноважені відділення № 3 Первомайського райвідділу разом із вінницькими інспекторами сектору реагування патрульної поліції затримали фігуранта у Вінниці та доставили його на Миколаївщину.
Свій вчинок затриманий пояснив бажанням з’їздити до своєї дівчини на Вінниччину. На викраденому автомобілі молодик проїхав близько 200 кілометрів, потрапив у автопригоду, залишив позашляховик у кюветі та зник.
Йому загрожує позбавлення волі до восьми років. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.
Нагадаємо, що у Миколаївській області вночі 15 січня внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій легковика.
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У Вінниці правоохоронці затримали 23-річного підозрюваного у викраденні автомобіля Nissan Navara на Миколаївщині.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
Позашляховик викрали вночі 14 січня, він перебував на території підприємства у селі Курячі Лози Кривоозерської громади.
За словами правоохоронців, що до викрадення авто причетний найманий робітник власника підприємства. Також слідчі отримали інформацію від колег з Вінниччини, що викрадене авто виявили покинутим після ДТП. Машина була у кюветі неподалік дороги.
Оперуповноважені відділення № 3 Первомайського райвідділу разом із вінницькими інспекторами сектору реагування патрульної поліції затримали фігуранта у Вінниці та доставили його на Миколаївщину.
Свій вчинок затриманий пояснив бажанням з’їздити до своєї дівчини на Вінниччину. На викраденому автомобілі молодик проїхав близько 200 кілометрів, потрапив у автопригоду, залишив позашляховик у кюветі та зник.
Йому загрожує позбавлення волі до восьми років. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.
Нагадаємо, що у Миколаївській області вночі 15 січня внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій легковика.