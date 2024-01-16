На трасі Н-14 «Кропивницький-Миколаїв» неподалік села Пересадівка Миколаївської області сталася аварія за участі вантажівки Renault та автівки ЗАЗ Lanos.

Інцидент стався сьогодні, 16 січня, повідомляє поліція Миколаївської області.

Внаслідок зіткнення на місці загинули 46-річний водій легковика та його 35-річна пасажирка. Водій вантажівки від госпіталізації відмовився.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального Кодексу України.

Слідчі поліції встановлюють обставини автопригоди. Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про обставини аварії, просять повідомити про це за телефонами: 063-426-23-32 або 102.

Нагадаємо, 16 січня на трасі Р-16 «Ульянівка-Миколаїв» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля MAN із причепом та напіввантажівкою «Рено».