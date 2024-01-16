В етері телемарафону «Єдині новини»16 січня з'явилася карта Росії з приєднаним до її складу анексованим українським Кримом.

Карту показали в сюжеті журналістки телеканала «Ми — Україна» Олени Гончаренко про комунальний колапс у Росії. Зокрема, йшлося про відсутність опалення в будинках у Свердловській області й аварію на теплотрасі — в Орловській.

На тлі згадок різних регіонів Росії в сюжеті показали дизайн карти, на якій окупований Крим вказано територією РФ.



Скріншот із відео телемарафону. Джерело: «Лачен пише»

На сайті телеканалу «Ми-Україна» вже відреагували на ситуацію, визнавши свою провину. Вказують, що це «груба помилка» та обіцяють визначити та покарати винних.

«В сюжеті дійсно була зображена карта Росії на якій помилково позначений український півострів Крим. Це груба помилка. Команда визнає свою відповідальність. Ступінь провини кожного з причетних до створення та випуску матеріалу в ефір визначається. Винуватці неминуче понесуть покарання», — зазначили на телеканалі.

Нагадаємо, що російське керівництво значно завищило дані про кількість людей, які минулого року пішли на службу в армію РФ.

Заступник глави української військової розвідки Вадим Скібіцький зазначив, що у Росії створені всі умови для проведення мобілізаційних заходів. Щодня до лав збройних сил РФ приходить близько 1000-1100 осіб.

Також раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у жовтні минулого року повідомляв, що в Російській Федерації щомісяця мобілізують понад 20 тисяч осіб на війну проти України.

Справка:

Телемарафон «Єдині новини» запустили 24 лютого 2022 року для інформування населення щодо ситуації в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення. Контент для нього виробляють Національна суспільна телерадіокомпанія України, «1+1 медіа», Starlight Media, Inter Media Group, парламентський телеканал «Рада», а також «Ми — Україна».