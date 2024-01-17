Війська РФ ввечері 16 січня та вночі 17 січня атакували територію України із застосуванням 20 ударних безпілотників та двох ракет С-300.
Сили ППО знищили 19 дронів-камікадзе, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
«У ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарська РФ та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білогородської області РФ у напрямку Харкова», — йдеться у повідомленні.
Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 19 «Шахедів».
До відбиття нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Нагадаємо, над територією Миколаївської області вночі, 17 січня, силами та засобами протиповітряної оборони ліквідовано БпЛА оперативно-тактичного рівня.
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Війська РФ ввечері 16 січня та вночі 17 січня атакували територію України із застосуванням 20 ударних безпілотників та двох ракет С-300.
Сили ППО знищили 19 дронів-камікадзе, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
«У ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарська РФ та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білогородської області РФ у напрямку Харкова», — йдеться у повідомленні.
Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 19 «Шахедів».
До відбиття нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Нагадаємо, над територією Миколаївської області вночі, 17 січня, силами та засобами протиповітряної оборони ліквідовано БпЛА оперативно-тактичного рівня.