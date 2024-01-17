Наслідки обстрілів Одеси. Фото: Сили оборони півдня України

У ніч на 17 січня росіяни атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки — троє людей поранені.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Евакуйована собака після ворожої атаки на Одесу. Фото: Сили оборони півдня України

За його словами, поранені 62-річний чоловік і жінки 1955 і 1995 років народження. В якому вони стані, Кіпер не уточнив, зауваживши, що медики надають необхідну допомогу.

Він також повідомив, що із пошкодженого будинку евакуювали 130 мешканців.

Як зазначають, що Сили оборони півдня Україна війська РФ атакували південні регіони ударними дронами типу Shahed-131/136.

«Протягом майже трьох годин працювали підрозділи протиповітряної оборони. По одному дрону знищено на Миколаївщині і Кіровоградщині. Основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря», — йдеться в повідомленні.

На Одещині 11 дронів збили на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море.

«Але уламками кількох збитих дронів і вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян у Приморському районі Одеси. У кількох локаціях сталися займання: горіли квартири і автівки мирних мешканців міста. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі», — йдеться в повідомленні.



Вибуховою хвилею пошкоджено 8 та вогнем знищено 4 автівки.



За словами одеських рятувальних, внаслідок ворожої атаки сталось загорання газової труби, 4-х припаркованих легкових автомобілів, балконів на 3-му та 4-му поверхах та квартири на 2-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку на загальній площі 50 квадратних метрів. Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 квадратних метрівВибуховою хвилею пошкоджено 8 та вогнем знищено 4 автівки. Будинок у який влучила ворожа ракета. Фото: Сили оборони півдня України

Горіла автівка після нічного обстрілу Одеси. Фото: Сили оборони півдня України

Згорілий автомобіль, фото Сили оборони півдня України

Вирва посеред міста внаслідок атаки по Одесі. Фото: Сили оборони півдня України

Збитий дрон в Одесі. Фото: Сили оборони півдня України