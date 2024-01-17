Рятувальник гасять пожежу у Миколаєві. Фото: ДСНС у Миколаївській області

На Миколаївщині 16 січня та в ніч на 17 січня вогнеборці ліквідували чотири пожежі.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Миколаївські вогнеборці гасять пожежу у будинку. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що 16 січня о 09:54 у Миколаєві загорівся утеплювач в стіні складського приміщення столярного цеху. Силами вогнеборців пожежу ліквідовано на площі 30 квадратних метрів, її спричинило порушення правил пожежної безпеки при проведенні газозварювальних робіт.

Надвечір, о 19:07, рятувальників сповістили про загоряння житлового будинку у мікрорайоні Варварівка. Рятувальникам вдалось вберегти помешкання від повного знищення. О 20:25 пожежу ліквідовано на площі 20 квадратних метрів, до займання призвело порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Вночі, о 23:18, до рятувальників надійшло повідомлення, що горить будинок у мікрорайоні Мала Корениха. Представники ДСНС о 00:57 ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів

Окрім того, 17 січня, о 03:50, по лінії 101 повідомили про займання в трикімнатній квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку у місті Южноукраїнськ. О 04:20 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 6 квадратних метрів.

В двох останніх епізодах причини пожеж встановлюються.

Загалом на гасіння залучались 15 вогнеборців, 4 спецавтомобілі ДСНС.

Нагадаємо, що в Миколаївській області за минулу добу зареєстровано чотири пожежі, в одній з них загинув чоловік.