На Миколаївщині зіткнулися дві вантажівки. Фото: Національна поліція у Миколаївській області

Вчора, 16 січня, на трасі Р-16 «Ульянівка — Миколаїв» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного контейнеровоза MAN у з’єднанні зі спеціалізованим причепом та фургона Renault Master.

Про це повідомляє Національна поліція у Миколаївській області.

Внаслідок ДТП загинув 42-річний водій фургона, його 12-річний пасажир з тілесними ушкодженнями був доставлений до медичного закладу.

Наразі миколаївські правоохоронці затримали 38-річного водія вантажівки.

Нині триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за частина 2 стаття 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження».

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, що 16 січня, на трасі Р-16 «Ульянівка — Миколаїв» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля MAN із причепом та напіввантажівкою «Рено».