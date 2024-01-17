Згорів автомобіль внаслідок атаки по Херсонщині. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Сьогодні, 17 січня, росіяни обстріляли Берислав, що в Херсонській області. Через обстріли пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автотранспорт.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Наслідки ворожої атаки по Херсонщині. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсонській прокуратурі зазначили, що у Бериславі вибухнув російський дрон, який влучив у приватний будинок.

У 60-річної жінки вибухова травма та поранення голови. Таких самих поранень зазнав її 62-річний чоловік. Під час атаки подружжя перебувало у власному будинку.

Окрім того, внаслідок обстрілу міста вибухової травми та поранення руки зазнав 54-річний чоловік.

Також окупанти поцілили по селу Ромашкове Білозерської громади. Там поранена 81-річна жінка, їй уже надали меддопомогу.

Слідчі розпочали розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що у ніч на 17 січня росіяни атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки — троє людей поранені.