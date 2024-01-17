Блокада кордону Румунія та Україна, фото з відкритих джерел

Попри угоду з урядом румунські фермери продовжують блокування руху вантажівок біля пунктів пропуску на кордоні з Україною «Сірет» та «Вікову-де-Сус».

Про це повідомив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв, передає Укрінформ.

«Біля пункту пропуску «Сірет», що навпроти нашого переходу «Порубне», блокування вантажівок триває уже третю добу поспіль. Але буквально годинку тому з румунського боку пропустили до нас першу партію із 10 вантажних автомобілів. На виїзд з України поки вантажівки не оформляють через блокування», - сказав Заруднєв.

Окрім того, блокування руху вантажівок не припинялося цієї ночі і в пункті пропуску «Вікову-де-Сус», що навпроти «Красноїльська». Станом на 12:30 у «живій» черзі на виїзд з України біля пункту пропуску «Красноїльськ» стоїть близько 60 вантажних автомобілів.

Водночас в електронній черзі на виїзд з України через пункт пропуску «Порубне» вже зареєструвалися понад 1100 вантажівок.

Нагадаємо, що нещодавно румунські фермери знову заблокували пункту пропуску «Сірет», що розташовується навпроти українського «Порубного».

Раніше, у понеділок, 15 січня, Міністерство сільського господарства Румунії задовольнило кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.