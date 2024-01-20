На схід від грецького острова Евбея стався землетрус магнітудою 4,6.

Про це пише Укрінформ з посиланням на грецькі ЗМІ.

Підземні поштовхи сколихнули столицю Греції Афіни, розташовану на південний захід від епіцентру землетрусу.

Поштовхи відчувались о 16:15 за місцевим часом.

Згідно із інформацією Афінського Інституту геодинаміки, землетрус стався на глибині 10 кілометрів.

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився за 23 кілометри на південний схід від прибережного міста Кімі.

Інформація щодо постраждалих чи руйнування внаслідок землетрусу не надходила.

Нагадаємо, через землетрус у Японії загинули щонайменше 64 людини. Землетрус магнітудою 7,6, який стався 1 січня, зруйнував будинки на півострові Ното і спричинив пожежі в місті Вадзіма у префектурі Ісікава.