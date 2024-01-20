Російські окупанти активізували використання FPV-дронів та інших видів БПЛА зі скиданням осколкових боєприпасів на Очаківському напрямку.

Про це розповіла спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пишуть «НикВести».

«Цієї ночі обстрілювали Очаків… Це така тактика ворога – чергувати артилерійські обстріли з дронами, минулої ночі один такий осколковий боєприпас було скинуто просто на приватну автівку», – розповіла Наталія Гуменюк.

Вона пояснила, що Очаківський напрямок важливий для військ РФ тим, що вони намагаються тримати контроль над Дніпровсько-Бузьким лиманом, аби не поновилося судноплавство з миколаївських портів.

«Це принципова позиція, яку вони підтримують, обстрілюючи саме акваторію лиману. Кількість артилерійських обстрілів ворог поступово намагався нарощувати, але, наприклад, на Херсонщині цієї ночі було трошки тихіше, тому що ворог переключився на інший напрямок», – додала Наталія Гуменюк.

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.