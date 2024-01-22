У ніч проти 22 січня російсько-окупаційні війська атакували Україну вісьмома ударними безпілотниками типу «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарська в РФ.

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Усі вісім «шахедів» були знищені зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних сил і Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Так, у Дніпровському районі сили ППО знищили три безпілотники. Уламки впали на територію підприємства. Про це повідомивголова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів виникла пожежа, яку надзвичайники загасили. Пошкоджена будівля. Ніхто не постраждав. Атакували російські війська і Нікопольщину. Ввечері вдарили з артилерії по райцентру. Загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, що на Миколаївщини вночі, 22 січня, сили ППО збили два ворожих БпЛА.