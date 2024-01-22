Вранці 22 січня в китайській провінції Юньнань стався зсув ґрунту. Під завалами внаслідок руйнувань опинилися 47 людей.

Про це повідомляє Xinhua.

Понад 200 рятувальників разом із 33 пожежними машинами та 10 вантажними машинами прочісують уламки будівель у пошуках зниклих безвісти. Катастрофа сталася в селі Ляншуй о 5:51 ранку.

За даними штабу з ліквідації наслідків стихійного лиха, під завалами селяни з 18 домогосподарств.

Водночас понад 200 жителів були евакуйовані.

Нагадаємо, 18 січня внаслідок інтенсивних опадів у більшості річок і потічків на території Закарпаття відбулося підняття рівнів води, що подекуди призвело до негативних наслідків.